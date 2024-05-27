市議員賴朝國27日指出，豐原區市前街近中正路路段，路邊畫設機車停車格，單向路寬僅剩1米，要怎麼開車。（陳淑娥攝）

台中市豐原區市前街靠近中正路路段，長達80公尺的雙黃線道路，路邊畫設機車格，單向路寬僅剩1米，民眾開車被迫跨越雙黃線，市議員賴朝國痛斥有夠離譜。豐原區公所表示，畫設機車格的那一側車道僅限機車通行、汽車禁入；不過，該交通設計也引發詬病。

台中市議會今市政總質詢，市議員賴朝國指出，豐原區市前街靠近中正路路段畫有雙黃線，但又畫設機車停車格，造成路寬僅剩1米，汽車被迫違規跨越雙黃線。

賴朝國說，跨越雙黃線除了被警察開罰單外，萬一發生事故，也是肇事責任主因。這樣的設施，造成這樣的結果，真的不被鄉親認同。交通局長葉昭甫答覆時表示，確實考慮不周延，將再邀集相關單位討論改善方案。

賴朝國表示，台中市每年交通裁罰罰款收入超過20億元，4年更是暴增5億，市府靠罰款收入充實市庫，會造成市民觀感不好。

台中市停管處指出，市前街該路段共計96格機車停車格，縣市合併前就存在，因過去該路段為單向通行，去年地方建議調整雙向通行，故畫設雙黃線。豐原區公所表示，該路段改為雙向通行後，往北為汽、機車可通行，往南則只限機車進入，也就是有畫設停車格的車道，是禁止汽車進入。

交通局表示，針對豐原市前街道路配置及交通設施調整，市府將再邀集相關單位討論改善方案；後續規畫路邊停車格時，也會考量道路條件與相關車道配置，以兼顧行車安全與停車空間規畫。