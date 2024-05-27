美國電動車大廠特斯拉今年銷量前景黯淡，頻遭投資人看衰，拖累股價重挫近30%。但輝達執行長黃仁勳近日受訪時卻點名大讚，特斯拉的FSD（全自動駕駛）系統是目前最先進的系統，在自動駕駛汽車方面遙遙領先。

其實，特斯拉的FSD恰好採用了輝達的晶片。黃仁勳接受雅虎財經（Yahoo! Finance）專訪時指出，臉書母公司Meta與特斯拉都在推動AI科技的發展，「特斯拉FSD第12版真正具有革命性的一點是，它是一個端到端的生成模型」。

黃仁勳解釋，「它（FSD）透過觀看影片（環繞影片）進行學習，並學習如何端到端駕駛、使用生成式AI、預測路徑，以及如何理解與駕駛汽車。因此，這項技術確實是革命性的，特斯拉所做的工作超乎想像」。特斯拉最新的FSD第12版目前仍處於測試階段，今年稍早向新車主提供了為期30天的免費試用。

黃仁勳預測，在未來的某一天，每輛汽車都將配備一定程度的自動駕駛能力，而這種發展將大幅推動對計算能力的需求，輝達的晶片技術將在這方面發揮核心作用。

輝達財務長Colette Kress上周在公司財報電話會議上曾透露，她預估汽車產業將成為「今年資料中心中最大的垂直產業」，可能為輝達帶來數十億美元的業務。

根據輝達公布的第一季財報，汽車業務收入為3.29億美元（約新台幣106.76億元），雖然與其226億美元（約新台幣7333.7億元）的資料中心業務收入相比，僅占一小部分，但成長幅度亮眼，季增幅達17%。