證交所：6／10為端午節休假 股市休市一日 19:322024/05/27 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 證交所表示，6月10日（周一）為端午節，集中交易市場將休市一日，應屆交割事務順延至次一營業日辦理。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 此外，由於6月10日為上市櫃公司公告5月營收截止日，因而將順延至6月11日截止公告5月營收。 證交所6／4審議威力晹股票上市案 端午節「9毒日」之首 專家曝7禁忌：不能行房 《證交所》期元大S&P原油反1 ETF 明起恢復融資融券交易 #證交所 #端午節 #順延 #月營收 #一日 【樂齡幸福情報站】 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷 也許您會感興趣 推薦閱讀 澎湖端午社區包粽趣 加碼推出「竹筒飯」 16:452024/06/02 寶島 品觀點｜嘉縣鹿草鄉推親子特色農遊 體驗一日小農手作 13:162024/05/31 生活 信義房屋端午社區DIY 邀親子「義起作香包」 09:002024/06/01 生活 肉粽1顆80元「買不下去」網曝替代方案：吃超飽 09:012024/05/30 生活 00673R融資券、借貸及當沖限制明起解禁 16:222024/05/30 財經 移民署邀金門新住民慶端午 手作「得天獨鱟」香包 16:412024/06/01 寶島 品觀點｜「你家轉角開一間漫畫店」駁二開展 陳其邁化身一日店長憶年少 18:342024/05/30 寶島 新北三芝公益慶端午 財團法人跨區共襄盛舉送福袋 18:112024/06/01 寶島 大雨狂炸！東北風發威全台降溫 下波降雨持續到端午後 21:242024/06/01 生活 端午節前巧遇「絕美青蛇」5千人驚呆：好幸運 12:282024/06/02 生活 彰化埔心社區沿襲傳統迎端午 親子一起包粽子 15:182024/06/02 寶島 高雄林園盛事起跑 中芸漁港龍舟賽循古禮點睛 14:192024/05/30 寶島 端午節將至 佳里家扶志工綁2200顆愛心粽送暖 14:222024/06/02 寶島 彰化土雞4台斤只要350元 市價6折特賣民眾跨區搶買 15:312024/06/01 寶島 蛋黃酥名店快閃新光三越南西店 超吸睛巨無霸蛋黃酥抱枕只送不賣 20:222024/06/01 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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