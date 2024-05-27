歌手謝和弦日前臉書遭不明網友留言「永遠改不了的事實，永遠的標籤，以後女兒會遇到像謝爸一樣搞外遇的渣男，缃媽一樣破壞她家庭的小三」，該名網友言論惹怒謝和弦，25日晚發文懸賞52萬元，找出該名留言詛咒女兒的網友。不僅如此，謝和弦今（27）日下午由妻子陳緗妮陪同，至新北市海山警分局偵查隊報案，提告網友妨害名譽。

據了解，謝和弦認為，網友可以批評他個人，但不能忍受波及到他的家人，尤其是女兒，所以決定報案提告。