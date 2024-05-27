彰化縣線西鄉溝內路與寓埔路口，交通號誌僅開啟閃紅狀態，地方認為因此導致車禍頻傳。（縣議員周君綾提供／葉靜美彰化傳真）

彰化縣線西鄉溝內路與寓埔路口，同一地點在5月9日、10日連續發生2起車禍碰撞事故，其中1起事故導致25歲林姓騎士傷重不治，引起當地民眾關注，因該路口原本僅閃燈警示用路人，地方認為因此導致車禍頻傳，今日經多方會勘後，即日起將在早上7點到晚上9點開啟紅綠燈，以提升交通安全、減少事故發生。

林姓騎士在5月10日上班途中，行經線西鄉溝內路與寓埔路口時，與汽車發生碰撞事故，林姓騎士噴飛稻田中，一度沒有呼吸心跳，經送醫搶救仍傷重不治；同一路口，在前一天也發生大貨車與轎車相撞事故，縣議員周君綾表示，該路口5月至今，有報案紀錄車禍就發生3起，造成1人死亡。

林姓騎士的父親日前向議員周君綾陳情，希望加強路口安全，讓同樣的悲劇不再發生；周君綾今日邀集縣府交通處、工務處、線西鄉長蘇韋峻、代表會主席王水波及多位代表、村長等人，至溝內路與寓埔路口展開現場勘查。

周君綾表示，此路口擴寬路面後時常發生車禍碰撞事故，自去年2月起，交通號誌僅開啟閃紅狀態，加上上下班時段交通車流量過大，同時護岸護欄高度過高，造成視線死角，增加交通安全危險。

經過多方會勘與協調後，紅綠燈交通號誌將從今天起，在上班時段的早上7點到晚上9點開啟，以疏通車流量，縣府水資處將改善護岸護欄高度，消除視線死角，以降低車禍事故發生率，確保當地民眾的生命和財產安全，有效提升交通安全，警方也將不定時於該路口進行交通安全宣導。