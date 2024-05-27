著名電音女神謝金燕，49歲有著凍齡外貌和纖細身材，超長美腿更是一大特色。日前參加綜藝節目《乘風2024》（浪姐5）挑戰自我，帶來精彩表演。27日凌晨她在IG限動吐露參賽心聲，她透露因為苦練舞蹈，所以身體一直抽痛，她表示：「雖然片體鱗傷，但我覺得我又長大了」。

謝金燕在IG限動分享一張從宿舍往外拍的照片，她透露：「這滴答滴答的聲響，跟我身上抽痛的頻率一樣沒停過，實在是太專注，手機的功能就只是用來複習舞蹈，也許別人覺得輕鬆平常的動作，但我卻使盡了全身的力氣，也不一定做得到...」

謝金燕透露參加《乘風2024》內幕。(圖／謝金燕 IG)

她也透露第三次公演播出時，她正在準備著下一個舞台，所以沒辦法及時更新動態給粉絲，她現在也只能利用睡前剩下一點點的力氣，和粉絲聊些內心話，她坦言：「我真的也不知道明天會發生什麼，我只能盡力，而且開心的去完成我現在的功課，雖然片體鱗傷，但我覺得我又長大了」，並笑說：「大概大了3歲那麼多，就3歲不能再多了...」

據悉，謝金燕在30幾年前曾發生嚴重車禍，造成她脊椎位移、多處骨頭斷裂、骨盆碎裂、肺積水、腦震盪等，主治醫生還曾斷言她將坐輪椅度餘生。但她憑藉驚人意志力，配合醫院治療、積極復健，才能重返舞台，雖然車禍後遺症讓她有些動作做不出來，但她依舊靠技巧掩飾，帶來精彩表演。