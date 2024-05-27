欣榮焚化爐整改，部分垃圾暫置原本掩埋場，民代感嘆過去垃圾大戰時沒有蒼蠅滿天飛還能發放回饋金，現在環境更差卻改發衛生紙，就算消毒也無法解決惡臭，不解以前可以為何現在不行？環保局解釋是因遭審計單位檢討，市長張善政感謝市民體諒，允諾會加強去化、研擬補償並行。

議員李家興回憶，前縣長呂秀蓮任內爆發垃圾大戰，中壢街道都是長蛆的垃圾臭氣沖天，他身為民代承受巨大壓力，讓垃圾先運到楊梅暫置，事件平息後，呂秀蓮也兌現承諾將楊梅掩埋場消毒、綠美化，讓他不愧對楊梅區民。

李家興說，20餘年過去又碰到欣榮焚化爐整改停爐，他支持市長張善政政策同樣承受壓力，村民大會紛紛抱怨過去垃圾大戰有將里民分4級發放現金，如今整改垃圾堆更高更臭還有大蒼蠅亂飛，卻只發放衛生紙，消毒也無法解決惡臭，斥審計單位不了解人民痛苦，質疑早期可以為何現在不行，呼籲張市府體恤民情，不要把壓力留給市民。

環保局長陳世偉解釋，楊梅第一期垃圾掩埋場過去由楊梅鎮公所營運管理，每年發放約3000萬元回饋金給附近住戶，2005年遭審計稽核發現回饋金超發，要求檢討，考量該掩埋場於2006年12月完成復育封閉而於同年停止發放回饋金。

陳世偉說，現行運作中的楊梅員本垃圾掩埋場屬二期場，是改制前由桃園縣政府管轄，自2006年啟用後，每年提供211萬6100元回饋金，由里長提報計畫添購消毒用品。他指出，自2017年起，每逢欣榮焚化廠歲修停爐，會有條件再加發1倍回饋金，由楊梅區員本里辦公處提報「補助住戶水電費及健保費」，一、二級區每戶補助1萬1500元、三級區每戶補助5000元。

因應欣榮焚化爐歲修停爐2個半月，全市5暫置場垃圾轉運量增加且時間長，也專案加發回饋補償金910萬元，落實地方敦親睦鄰，暫置場也明令除特殊狀況，中午暫停作業，每日加強消毒及灑水降溫，維護周圍環境衛生。

陳世偉說，欣榮焚化爐1號爐已提前完成歲修順利運轉，待2爐都整改完成，再加上榮鼎生質能中心的量能，將可充分處理所有垃圾。