大陸乘用車乘用車市場信息聯席秘書長崔東樹發文稱，隨著中國品牌汽車的崛起，中國大陸進口車數量持續下降。最新資料顯示，今年1至4月，中國大陸汽車進口量同比下降8%，跌至21萬輛。過去受消費者仰慕的進口車已愈來愈不受歡迎了。

據《快科技》報導，針對進口車在中國大陸市場上愈來愈少，崔東樹分析稱，這是因為中國汽車產業不斷強大，電動化轉型改變了市場需求結構，燃油車需求持續萎縮，進口燃油車需求也出現明顯下降。

而中國近幾年的進口車持續低迷的原因，主要是國產車的崛起和國際品牌本土化加速。數據顯示，中國在2014年進口車達到143萬峰值後下行，2016-2017年進口增速稍有企穩改善，2018年以來則持續下滑。

報導說，2023年進口車規模銳減，全年進口僅有80萬台，同比下降10%；目前2024年的月度進口量維持在月均5萬台左右水準，持續萎縮壓力較大。

在進口車的來源地中，今年1~4月，進口車最高的是日本61853輛、德國48904輛、美國36227輛、斯洛伐克19501輛、英國16753輛等主力國家。