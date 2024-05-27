台灣網球名將盧彥勳從選手身份退休後，透過網球學院栽培人才，這次接受汽車品牌Lexus邀請，攜手推出全新「小小金牌網球員」活動，讓更多小朋友可以感受網球運動的魅力。

盧彥勳曾在2010年在溫布頓網球錦標賽擊敗美國發球重炮羅迪克、闖進8強，是首位打進溫網草地大滿貫男單8強台將第一人，他在2020東京奧運後正式退役，創設了「Rendy International Tennis Academy 盧彥勳國際網球學院」，期望培育更多台灣優秀網球人才邁向國際。

這次Lexus特別邀請「盧彥勳國際網球學院」的專業教練團隊擔任本次暑假限定活動的講師，為該學院首次與企業聯合舉辦夏令營，希望能在小朋友的心中埋下網球的小小種子，在一天的體驗營中，小朋友會從基礎網球彈跳概念、擊球練習開始學習，在趣味遊戲中對網球有更深的認識，爾後練習正拍及反拍動作、與和教練的對打實戰練習，鞏固基本功，最後盧彥勳更會親自現身與小朋友互動，驗收當天成果，課程結束後，小朋友除了能與盧彥勳合影留念，還能獲得一顆盧彥勳親筆簽名網球。

Lexus表示，「小小金牌網球員」課程將於8月中旬展開，全台共計6場次，每場限定20位學生參與，歡迎所有Lexus車主踴躍報名，讓小朋友們一同於球場上揮灑汗水，發掘自己的Amazing。