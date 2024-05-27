台中市府編列3億多元預算規畫設置固體再生燃料廠，市議員張玉嬿、謝志忠、王立任、黃守達卻發現，拖了3年沒進展，連設廠預定地外埔綠能園區都改成大里掩埋場。台中市環保局指出，將盡快辦理招標文件公告，預計最快於年底前動工。

張玉嬿表示，台中2019年垃圾焚化缺口均值是84公噸／日，2023年飆至234公噸／日，5年成長近3倍，垃圾沒法妥善處理的風險與日俱增，大型廢家具清運由5天延長為10天，原因就是因廢家具難以去化，技術性延長清運時間。

她又說，市府規畫加速去化垃圾，把廢棄物轉製為SRF再生燃料，2022年編1億7900萬，2023年編1億3600萬，規畫在外埔綠能生態園區設置固體再生燃料廠，原本是2年設廠，2025年試運轉和營運，如今卻原地踏步走。

張玉嬿批評，環保局與外埔園區廠商還有糾紛沒解決，所以無法取得土地設廠，現改在大里掩埋場，問題是當初廠址都沒確定取得，為何先編設備和試運轉委辦費，然後再連年辦理預算保留，搞得連場地都要重來，計畫過於草率。

張玉嬿質疑，外埔園區設廠規畫在室內，大里掩埋場則是露天，固體再生燃料廠那麼多設備可以露天搭設嗎？可以依原計畫全廠設置嗎？3億多的預算計畫卻執行的「離離落落」，現在一切重來，恐將影響營運效能。

環保局說明，該案為2年期計畫，原規畫設廠地點為外埔綠能生態園區，因與促參投資廠商契約問題，改以大里掩埋場重新評估規畫，以套裝移動式設備於垃圾暫置地點運作，方便直接分類製成燃料，達到有效去化大里掩埋場堆置垃圾，目前已完成第1次招標文件審查，近日將召開第2次招標文件審查，預計最快年底前動工。

環保局指出，目前已有7家有投標意願廠商至大里掩埋場現勘，了解設置需求，並參考其他縣市案例，分選作業於掩埋場運作皆為套裝可移動式設備，環保局也要求造粒設備及成品堆置區域須設置遮蔽防雨設施，不影響計畫效能。