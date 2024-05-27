響應聯合國世界環境日（World Environment Day），兆豐金控攜手兆豐慈善基金會於25日共同舉辦北中南三地同步淨山活動，邀請集團同仁擔任志工在陽明山大屯自然公園（臺北市）、公老坪登山步道（臺中市）及壽山國家自然公園（高雄市）一同淨山、清除外來入侵植物；兆豐金控董事長雷仲達親率集團各子公司首長力挺參加，並透過視訊連線為志工團隊加油打氣，傳遞落實發展環境永續、促進社會共榮的企業理念。

2024年世界環境日關注「土地恢復、荒漠化與抗旱能力」議題，兆豐金控透過淨山、移除外來入侵植物等行動，讓同仁深入了解臺灣山林保育、土地護育等生態環境議題。雷仲達表示，面對極端氣候挑戰，兆豐金控透過氣候相關財務揭露報告書（TCFD）引領集團轄下子公司，針對金融商品、保險、營運據點等，全面將氣候變遷所需治理、策略及氣候風險管理機制，設定目標與定期追蹤改善，同時與企業夥伴建立溝通管道，降低集團營運衝擊。

雷仲達指出，集團內永續發展委員會下轄「環境永續、社會共榮」等工作小組持續關注社會所需，並邀請同仁擔任志工參與環境關懷、長青族服務等，除了淨山、清除外來入侵植物，同時連續四年前進臺中大肚山植樹、復育在地環境，用行動守護地球。

迎接氣候變遷挑戰，兆豐金控除簽署TCFD報告書，亦獲得BSI 「Level-5＋： Excellence」最高等級認證，同時攜手旗下子公司共同推動綠色金融服務，包括承諾 2040年全面退出燃煤電廠投融資業務、公股銀行首家發行零碳信用卡約85萬張等，未來也將持續扮演公股金融機構領頭羊角色，擴大金融影響力，邁步「發揮正向影響，引領永續發展」的企業願景。