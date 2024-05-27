5月27日 一分鐘強弱勢股 20:192024/05/27 工商 彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北三芝公益慶端午 財團法人跨區共襄盛舉送福袋 外交部示警：北京恐不計成本 誘使我友邦外交轉向 雲林虎尾履歷花生粽吃出愛心健康 3千顆贈弱勢家庭 #一分鐘 #弱勢 【樂齡幸福情報站】 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷 也許您會感興趣 推薦閱讀 AIT捐物資給新北弱勢族群 幫28件二手傢俱找到新生命 14:142024/05/24 生活 腸病毒肆虐 侯友宜：23日起3歲以下弱勢嬰幼兒免費接種疫苗 11:092024/05/22 生活 共軍環台軍演 菲律賓防長：台海演習是「內部事務」 21:192024/05/24 國際 65歲以上快刷存摺！每月最多8000元入帳 申請條件曝光 05:002024/05/31 財經 畫面曝光！粗心媽臨停一中商圈拜土地公 賓士車和兒同遭竊走 09:472024/05/20 社會 彰化企業回饋鄉里9年不間斷 贈獎助學金8校逾2百名學童受惠 18:022024/05/28 寶島 板橋區公所「粽」動員 新住民、志工包粽傳愛 12:572024/05/30 寶島 端午將至關懷弱勢 新莊公所周六發白米萬戶受惠 18:002024/05/16 生活 金門縣長伉儷慰問低收入戶 提早預祝端午佳節愉快 13:262024/05/29 寶島 端午將至關懷弱勢 蔡衍明愛心基金會基隆送暖 12:592024/05/22 生活 英國會議員赴台出席賴就職 陸駐英使館批：粗暴干涉內政 10:582024/05/22 兩岸 三重就服站助弱勢回歸就業 阿哲不畏身障成街頭藝人 12:192024/05/22 寶島 花蓮大地震送暖 NET封館1小時讓弱勢家庭添新衣 15:352024/05/25 生活 蔡衍明愛心基金會宜蘭送暖 佛大學子演唱原民組曲鼓勵弱勢家庭 15:242024/05/30 生活 公益圓夢 偏鄉學童的歡樂周日大冒險 14:072024/06/02 寶島 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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