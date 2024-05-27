家樂福新上架冷藏品：泰精選評鑑餐廳阿杜皇家泰式料理、藍象廷、瓦城、殼泰等品牌。（家樂福提供）

泰式料理已成為國人喜愛的美食排行榜前3名，商機更是年度上看百億元，即使沒有到訪過泰國，也可從美食輪廓了解當地風情，而在國內眾多的泰國菜餐廳，民眾最常上網看評價找餐廳，但很難分辨哪家餐廳提供正宗泰國菜。DITP泰國商務處為台灣喜愛泰國菜的民眾，推出「泰精選」認證標章，由泰國商務部頒發，提供給通過評鑑正統泰國菜的泰式餐廳。

推廣「泰精選」計劃主要為了發揚泰國菜，成為世界上更廣泛認同的菜系，促進在泰國及在世界各國之泰式餐廳提升服務品質，維持泰國菜的傳統面貌。自去年首辦泰國美食月深受好評後，家樂福再度與DITP泰國商務處聯手合作，今年共有5家餐廳獲此殊榮：「泰悟餐飲顧問有限公司」、「初泰/泰風股份有限公司」 、「帕泰家」、「沙通拾壹」及「香米泰國料理」。

家樂福商品部採購長黃翠華表示，泰國菜幾乎是國人平常選擇菜色上，最常選擇的異國料理，甚至許多泰國菜更是享譽國際，家樂福與時俱進，希望透過美食與顧客溝通，產生與顧客共鳴，也須更專精泰國進口商品，很感謝再次與DITP泰國商務處合作，透過泰精選認證的正宗泰國菜餐廳，以冷凍料理包方式，顧客在家就可輕鬆讓泰式美味上桌。