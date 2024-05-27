嘉義縣阿里山公路36公里、37公里處，27日下午5點多發生1輛自小客墜谷意外，一輛自色自小客不知什麼原因衝落邊坡，卡在75度陡坡、樹叢間，嘉縣消防局獲報，出動三和、番路兩分隊人車前往救援，搜救人員垂降後接觸到女駕駛，以擔架將人背負到安全路面，所幸女駕駛意識清楚，無明顯外傷，車禍原因有待警方調查。

嘉縣消防局今下午5點13分接獲民眾報案，指阿里山公路有車子衝下山谷，派出三和、番路分隊人車前往搶救，據到場消防人員表示，車子衝落處正好沒有護欄，因山上下著雨，近75度陡峭邊坡全是爛泥，人員難以攀附往下，最後出動器材車吊臂，搭配鋼索、繩索垂降接近自小客，再用擔架將女駕駛背上來。

投入搜救的消防員表示，女駕駛意識清楚，能正確對話、站立，可能受到驚訝，精神看起來不太好，外觀看起來沒有明顯外傷，為以防萬一，已由救護車送醫治療，並透露幸好自小客有卡住，否則前方就是溪流，如摔落溪流，救援會更顯危急。