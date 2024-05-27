新北市新店區北宜路三段今（27日）晚6時50分許發生大貨車自撞民宅，貨車車門變形，駕駛受困車內，新北市消防局第四大隊獲報，派遣人車前往救援，到場後38歲駕駛已自行脫困，未受傷拒絕送醫。駕駛表示，車上載漁貨要從宜蘭載往高雄，行經北宜路三段時發現煞車失靈，撞及民宅，屋主在隔壁房子幸未受波及。
新北市消防局第四大隊大隊長陳志瑋提醒，各類車輛在行車前，應做好車輛檢查及保養，尤其煞車及輪胎的胎紋深度，更是開車前檢查的重點，另外，車輛在經過彎道及不熟悉的路段，更應小心慢行，確保行車安全。
新北市新店區北宜路三段今（27日）晚6時50分許發生大貨車自撞民宅，貨車車門變形，駕駛受困車內，新北市消防局第四大隊獲報，派遣人車前往救援，到場後38歲駕駛已自行脫困，未受傷拒絕送醫。駕駛表示，車上載漁貨要從宜蘭載往高雄，行經北宜路三段時發現煞車失靈，撞及民宅，屋主在隔壁房子幸未受波及。
新北市消防局第四大隊大隊長陳志瑋提醒，各類車輛在行車前，應做好車輛檢查及保養，尤其煞車及輪胎的胎紋深度，更是開車前檢查的重點，另外，車輛在經過彎道及不熟悉的路段，更應小心慢行，確保行車安全。
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