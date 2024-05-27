烏克蘭國防情報局（DIU）透露，烏克蘭剛剛創下最遠的無人機打擊紀錄，飛行超過1800公里，擊中俄羅斯奧倫堡(Orenburg)的雷達系統。若此事屬實，那麼烏克蘭不只是攻擊距離遠，甚至有可能破壞了俄羅斯最重要的防空與彈道飛彈預警雷達。

新聞周刊(NewsWeek)報導,DIU是透過官方媒體《烏克蘭真理報》發布此事，新聞提到：「一架烏克蘭無人機，飛越1800公里，打擊敵方設施，創下神風無人機攻擊距離的記錄。」

消息稱，「烏克無人機襲擊的目標是奧倫堡地區的雷達系統」，但這句話比1800公里還驚人，因為該地區部署的是俄羅斯極重要的「沃羅涅日-M」(Voronezh-M)預警雷達，對飛機和彈道飛彈進行遠端監控，是俄羅斯飛彈防禦戰略的關鍵設備。

烏克蘭的無人機部隊，完全是因應戰爭而緊急建立的產物。自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭後，為了阻止與拖慢俄羅斯入侵的步伐，烏克蘭持續嘗試各種不對稱戰爭的戰術，其間，無人機從原先的空中偵察，逐步改造成具備武器投放的能力。甚至教育科學部長費多羅夫(Mykhailo Fedorov)，直接擔任烏克蘭的無人機研發專案。

隨著對無人遙控系統的熟練，烏克蘭開始將有人飛機改裝成無人機。比如在今年5月9日，一架輕航機改裝的無人機，襲擊了俄羅斯巴什科爾托斯坦共和國(巴什科爾托斯坦共和國)的煉油廠，該煉油廠距離邊境近1600公里。無人機的型號不明，從網路流傳的監控影片來看，很像法國「忍者」(Nynja)飛機，這是一種2人座的運動型輕航機。在捨去座位後，至少可加裝100公斤的炸藥。

之後，烏克蘭持續發動類似的遠程打擊，根據《烏克蘭真理報》的報導，今年4月，韃靼斯坦共和國俄羅斯煉油廠也遭遇遠程無人機的打擊，當地距離烏克蘭邊境約1200公里。

沃羅涅日-M是一種西方比較少見的米波相控陣雷達，採用 VHF(甚高頻)波段，需要相當巨大的發射站。西方認為這種雷達對距離掌握較差，所以很少使用。但是，俄羅斯認為，米波雷達很難被匿蹤技術破解，因此能起到先期發現的效果。

不過，根據美國自由歐洲電台的 俄羅斯頻道報導，早在在5 月 23 日，烏克蘭就已經對克拉斯諾達爾地區(Krasnodar Krai)的2套沃羅涅日系統雷達站發動有效打擊，甚至引起北約軍事分析師的反對。

挪威軍事分析家艾佛森 (Thord Are Iversen)在 X平台（也就是推特Twitter）發文指出，』攻擊此類目標，並不是一個特別好的主意。」

「俄羅斯彈道飛彈預警系統運作良好，符合每個人的利益，要是他們失去雷達預警能力，可能會造成恐慌與誤判，逼得俄羅斯做出不理性的反擊，對大家都不好。」

也有看法認為，這是烏克蘭對於即將服役的F-16所進行的前期準備動作，只有把俄羅斯的防空預警系統有效削弱，F-16才能發揮最大威力。