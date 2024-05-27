國泰證券主辦輔導的大東電業(1623)明(28)日將以參考價71.8元登錄興櫃掛牌交易；大東電為全台唯四台電345kV特高壓電纜資格的廠商之一，亦是目前唯一尚未上市櫃掛牌的業者，受惠全球能源轉型，大東電訂單能見度達2026年，在手金額突破百億。

大東電成立於1962年，主要產品特高壓電纜、中高壓電纜、低壓電纜及橡膠電纜，佔營收比重高達85.7％，屬相當純正的電纜廠，產品皆獲中央標準局及UL、CSA、PSE、SAA、歐洲九國等國際認證，應用市場涵蓋海外多國，深受台電與國際能源大廠的肯定。

電線電纜屬國家電力建設關鍵設施，須經台電評鑑合格，供應廠才能參與國家電力工程；台灣電線電纜認證制度拾級而上，從低壓25kV至特高壓345kV資格約需10年，電纜體積龐大、生產環境要求高，具備一定進入門檻，目前台灣僅4家345kV特高壓電纜合格廠商，屬寡占市場。

大東電專精於電線電纜技術，2001年、2015年分別取得台電161kV、345kV資格，迄今已完成48條以上電纜線路及78座變電所，施作實績串連全台灣，超過一萬五千公里；此外，大東電也是國內最大橡膠電纜廠，長年居市場領導地位，提供包含中油、晶圓大廠等廠區建置。受惠能源轉型，在政府及民間雙引擎帶動下，大東電2023年營收達42.2億元，營收年成長8.21％，毛利率15.3％，年增68.7％，稅後淨利4.1億元，EPS 6.77元，居同業之冠。

大東電董事長林志明表示，大東電伴隨台灣能源發展逾70年，所承攬的工程完全無事故發生，展現大東電在電線電纜領域的專業與優良品質。團隊對產業趨勢走向有高敏銳度與完善因應能力，2019年工廠導入自動化及智慧化，提升生產線效率；2022年優化製程、投資345kV新產線，順利承攬供應國家能源轉型建設需求。今後大東電將持續關注電線電纜產業脈動，堅持走在產業最前端。

大東電看好未來產業景氣，目前訂單能見度看到2026年，在手金額超過百億元；隨著345kV新產線於今年第四季啟用，預計將大幅提升整體產能與毛利率，創造出規模經濟效益。法人表示，大東電產品結構單純，將明顯受惠政府強韌電網建設政策，隨台電標案持續釋出與民間企業投入下，大東電後續發展非常值得期待。