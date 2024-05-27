郭智輝晚間出席「全國商業總會第十二屆理監事及顧問授證典禮」，並發表致詞。現場邀請副總統蕭美琴及多位部會首長、立委與會參加。

郭智輝致詞時表示，今天是上工第八天，過去經濟部與商總的互動很多，他首次以部長身分與產業界朋友互動，未來會繼續替商總的成員服務。在他上任前，商總理事長許舒博向他提及，經濟部對中小企業的照顧比較少，所以他拔擢中小及新創署署長何晉滄為政務次長，展現對中小企業照顧與決心。

郭智輝提到，商總關注的面向，都會是他未來工作的重中之重，商業中的服務佔國內GDP比重很高，若能提升服務業價值與產值，對國家絕對有幫助，台灣有許多連鎖加盟企業，具國際拓展潛力，包括淨零、數位化、產業轉型競爭等，經濟部會給予台灣企業走向國際，最大的支持與服務。

郭智輝強調，他從民間來到政府，會把民間最重視的服務精神推廣到單位上，重視服務的品質、過程、速度與成本，以商總、中小企業為最大努力方向，也請大家給予指教、鼓勵。