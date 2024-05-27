61歲重度身障者阿保走遍南北桃，龜山警沿線科技執法終結他35小時失蹤記。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

龜山區61歲重度身障者(化名阿保)獨居，前日外出買咖啡後不知去向，阿保妹妹獲悉焦急報案，員警調閱沿線監視器往南追到中壢客運總站，豈料他下車後又往北走，最後在桃園區國強一路附近公園尋獲，家屬萬分感激，大林派出所所長曾儒義呼籲家中有容易走失的家屬，要其配戴GPS定位設備、防走失手鍊、衣服繡上聯絡方式，讓熱心民眾、警方發現時可以快速聯繫家屬的預防性措施。

昨日8時許一名女子報案稱其哥哥阿保患有身障疾病，平日在龜山區獨居生活起居均由外籍看護負責，前日上午8時許外出買咖啡後不知去向，外籍看護晚上才告知她，拜託警方協尋。

警員北野真以、陳冠宇、陳彥丞等人立即針對阿保行走路線沿線調閱住家及天羅地網監視器，發現阿保搭乘公車往台北方向，在迴龍客運總站下車後，又再度轉搭其他公車坐往中壢方向，員警詢問中壢客運總站找到載阿保的司機，司機表示阿保與平常人不同，沒有錢付車資，但是在內壢親子館附近自行下車離開印象深刻。

員警調閱監視器發現阿保徒步往桃園區，不斷過濾上千支監視器鏡頭及畫面，見到阿保最後出現在桃園區國際路二段與國強一路路口附近，研判應該逗留在附近，立即開車在附近找尋，果不其然約17時左右在桃園區國強一街與益壽八街一處公園內找到阿保坐在公園椅子上。

警方確認身分後，立即將疲憊的阿保帶回派出所休息，也通知報案人趕到派出所指認，結束阿保35小時的驚魂記，讓警方及家屬忙得不可開交，還好人平安，家屬萬分感謝大林派出所警員積極認真的幫忙找人。

龜山分局大林派出所所長曾儒義表示，員警把失蹤者當作是自己的家人盡力尋找，所幸皇天不負苦心人讓員警順利找到人、人也平安沒有受傷，呼籲家中有容易走失的家屬，要其配戴GPS定位設備、防走失手鍊、衣服繡上聯絡方式，讓熱心民眾、警方發現時可以快速聯繫家屬的預防性措施。