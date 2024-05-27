立法院會連日來審查國會改革法案，朝野劍拔弩張，綠營甚至動員群眾杯葛藍白訴求。新黨台北市議員侯漢廷質詢台北市長蔣萬安，提及2017前瞻建設、2019公投法、2021總預算突襲逕付二讀、2022會計法幫阿扁除罪化，當時有沒有看到學生、學者或綠議員出來抗議？蔣萬安直言沒有。他強調，一定要一致的標準看待國會改革法案，才不會造成行政權掩蓋事實真相的疑慮。不能說國會改革就是毀憲亂政，這樣是雙重標準。

蔣萬安今(27日)表示，國會改革在過去各黨派都有類似提案，當時喊得天經地義，但不能認為以前民進黨提案是強化國會監督力量、符合憲政體制，而現在國會改革卻說是毀憲亂政，這樣顯然是雙重標準。一定要一致的標準看待國會改革法案，才不會造成行政權掩蓋事實真相的疑慮。

侯漢廷也在臉書PO出他質詢蔣萬安的影片，他說：「綠營現在講說，沒有委員會的審查，就叫沒收民主，請問一下，您當立委的時候，2017年勞基法修正案，沒有實質審查、沒有公聽會，大家喊有異議，結果民進黨仍然一分鐘唸完，送出委員會，是這樣嗎？」蔣萬安答詢：「是這樣！」

侯漢廷繼續問：2017年前瞻基礎建設條例，沒有實質討論、沒有公聽會，大家喊有異議，結果邱議瑩2分鐘唸完，就送院會，是嗎？（蔣：是這樣）2019年公民投票法，沒有實質審查、沒有公聽會，趁著國民黨立委離席的時候，民進黨突襲逕付二讀，這個法案等同是實質沒收公投、沒收民主！是這樣嗎？（蔣：是這樣）2019年反滲透法，同樣沒有在委員會討論審查，民進黨憑人數優勢直接逕付二讀進入院會表決，是這樣嗎？

蔣萬安：「是這樣！」侯漢廷提到，2021年民進黨在立法院中展開突襲，將總預算案自委員會中抽出，逕付二讀，沒有實質審查，沒有公聽會，是嗎？（蔣：是！）2022年會計法，讓阿扁國務機要費除罪化，民進黨5分鐘就把草案強制送出委員會，沒有討論審查，是嗎？（蔣：這個我看報導，是這樣子）侯問：「您當時有沒有注意到，發生這麼多沒收審查的事情，當時有沒有什麼學生、學者、工會，或民進黨議員出來抗議？」

蔣萬安直言：「印象中是沒有！」侯漢廷表示，「拋開民進黨議員不談了，因為市長可能不太好說他們？面對這些學生、學者，或是現在看到民進黨說，沒有審查討論就沒有民主，市長覺得他們是什麼？」蔣：「我昨天在議會也有表達，基本上就事論事，對任何議題...立場應該要一致...」侯追問「他們沒有一致，所以他們是？」蔣萬安：「雙重標準！」侯：「對，他們就是雙重標準、一派胡言，他們就是中華民國的亂源！」