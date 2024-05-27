TOYOTA總代理和泰車（2207）第六度贊助2024 hito流行音樂獎頒獎典禮，上周5月25日於台北小巨蛋盛大舉辦，和泰車表示，TOYOTA持續以行動力挺台灣流行音樂文化，與Hit FM聯播網攜手打造華人流行樂壇指標性音樂盛會，展現品牌年輕活力的多元面貌。

當天現場除了有蕭敬騰、Ella、王心凌、動力火車、Energy等多組重量級歌手同場獻聲外，TOYOTA也驚喜展出COROLLA ALTIS GR SPORT統規賽車，呈現賽道熱血車款魅力。

和泰車表示，TOYOTA GAZOO Racing近幾年來致力於賽車運動的發展，希望能提升國內賽車風氣，本次於hito流行音樂獎舞台上首度亮相的COROLLA ALTIS GR SPORT統規賽車，即為TOYOTA第一台使用全新上市COROLLA ALTIS GR SPORT改造的賽車，賽車部品包含：符合最新FIA規範的防滾架、經FIA認證的Sparco賽車椅、六點式安全帶及本次統規賽專屬的煞車與懸吊系統，不僅安全規格符合國際水準，更強化了激烈操駕的耐久性。

和泰車表示， 今年hito流行音樂獎有超過30組藝人輪番上陣奮力飆唱，COROLLA ALTIS GR SPORT統規賽車亦陪伴群星熱力演出並見證每個獲獎的榮耀時刻，成為hito流行音樂獎舞台上另一個備受矚目的焦點，也開創流行音樂與改裝賽車的精采共演：新生代唱作團體U：NUS以勁歌熱舞與COROLLA ALTIS GR SPORT統規賽車夢幻搭配演出。

此次TOYOTA贊助Hit FM舉辦「2024 hito流行音樂獎頒獎典禮」，TOYOTA車輛營業本部協理韓志剛也於現場宣布，TOYOTA將於年底舉辦ALTIS GR SPORT統一規格賽( One-make Race）示範賽，以推廣更公平、安全跟精彩的賽車比賽，希望能夠讓更多年輕人關注台灣的賽車運動。