台灣籃球新星林庭謙昨（26日）晚被大陸網友爆出，在已有交往3、4年的台灣女友的情況下，劈腿大陸女子，對方懷孕後還被逼墮胎，消息傳回台灣後持續沸騰。台灣「正宮」味全龍的啦啦隊隊員芷霖疑似受男友劈腿醜聞影響，稍早宣布明天的比賽將由隊友寧寧代班，掀起熱議。

林庭謙的台灣「正宮」女友芷霖今（27日）透過IG發文，表示明天的比賽將由隊友寧寧替自己代班，消息引發外界猜測，是受到男友劈腿醜聞影響才換班。據《NOWnews今日新聞》報導，味全龍啦啦隊經紀人莉奈回應此事：「（換班）不是因為同件事，是身體不舒服」，粉碎外界推測。

芷霖稍早宣布，的比賽將由隊友寧寧代班。（圖／翻攝自IG @leelin0）

大陸網友在論壇上爆料，林庭謙在台灣早有一名已經交往3-4年女友的情況下，又在大陸「劈腿」其他女生交往並導致其懷孕。事件爆發後，目前林庭謙迅速關閉了個人IG，一番做法更引發網友加以聯想做賊心虛。

林庭謙傳出在大陸有小三。（中時資料照）

對此，林庭謙的父親，曾任裕隆、HBL能仁家商主帥的知名教練林正明回應：「對於林庭謙感情狀況，平常我和太太並未過問，但身為公眾人物，言行舉止要特別注意，也希望他要勇敢面對」。