載滿海鮮魚貨的貨車，因為煞車失靈，最後撞進鐵皮屋才停下。（翻攝畫面）

新北市新店區北宜路三段上，今天（27日）晚間6時許，獲報有輛載滿海鮮的貨車撞擊到民宅，消防隊立即派遣轄區分隊前往救援，到達後發現楊姓司機（39歲）已經自行脫困，而整輛貨車撞進鐵皮屋內，車上的漁貨散落一地，所幸屋主在隔壁房屋內，才沒被波及，貨車駕駛初步表示是因為煞車失靈導致。

載滿海鮮魚貨的貨車，因為煞車失靈，最後撞進鐵皮屋才停下。（翻攝畫面）

載滿海鮮魚貨的貨車，因為煞車失靈，最後撞進鐵皮屋才停下。（翻攝畫面）

據了解，這輛載滿海鮮魚貨的貨車，是從宜蘭出發，要前往高雄送貨，沒想到行經北宜路三段時，發現煞車失靈，在駕駛靈活操控下，最終還是撞擊鐵皮屋後才停下，駕駛在撞擊後自行脫困，腳部有輕傷但拒絕送醫。

警方表示，這起自撞事故初步了解是煞車失靈導致，現場無人員送醫，至於相關賠償問題，還有待駕駛跟屋主協商，駕駛並沒有喝酒，詳細肇事責任還有待釐清。

新北市政府消防局第四大隊大隊長陳志瑋提醒民眾，各類車輛在行車前，應做好車輛檢查及保養，尤其煞車及輪胎的胎紋深度，更是開車前檢查的重點，另外，車輛在經過彎道及不熟悉的路段，更應小心慢行，確保行車安全。