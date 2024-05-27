我國駐沙鄧盛平大使、當地最大商會之吉達商會Mohammad Al Safh會展合作交流處長、麥加商會Fahad Almanhory會展合作交流處長與當地巨型貿易綜合集團Al Sami Group 專案經理Abdullah Jaafar及Afaq Al-Khayall Est.汽配業者等亦派代表出席，紛紛表示對未來臺沙共榮互利的期望。

貿協徵集21家台灣企業參與，包括臺中榮民總醫院、六角國際、國際精工、鴻辰通訊、松華實業、來毅數位科技等；團員產業涵蓋醫療設備、耗材與服務、餐飲連鎖加盟、資通訊設備、消費性電子產品、建材五金手工具、機械、LED燈具、汽機車零配件等，充分展現臺灣中小企業的多元性及高品質。

泛中東地區因以阿衝突相對緊張，但當地買主仍對不遠千里而來的臺灣業者表達高度的興趣，例如Zamil Abdulsalam建設公司，表示對臺灣建材有關產品的品質高度肯定，對團員歐利達公司的產品非常有興趣，當天即主動力邀參訪並達成訂單約7萬美元初步協議；參團的臺灣業者，如六角國際表示洽談廠商踴躍且針對珍奶產品十分好奇，看好當地對市場潛力。