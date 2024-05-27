台中市議員李中27日市政總質詢時提出整合各局處的觀光策略，盼讓台中從不好玩變成好好玩。其中一項為高山纜車，希望從大坑經補庫興建纜車，串連新社、東勢、谷關、和平，拉動山區的觀光與消費經濟動能。台中市府表示，雪谷線纜車2015年已喊卡，目前推動有困難。

李中指出，台中有山、有海、有知名建築，但作為旅遊景區，似乎都呈現「點」狀，彼此缺乏良善交通連結，景區規模太小，缺乏整體文化、旅遊、餐飲、購物等商業機能設施，始終「熱不起來」。

李中舉例說，台中歌劇院的建築很特別，吸引許多遊客朝聖，但周邊缺乏餐飲、購物、體驗等配套設施、店家，甚至於連遊覽車都不好停駐。李中認為，一座城市的靈魂在夜間，建議建設局之下設燈光管理處，讓夜間表演活動遍地開花。

至於山城區塊，李中提出從大坑經補庫興建纜車，串連新社、東勢、谷關、和平構想，除了可以把人利用捷運綠線帶過去，也能把梨山、武陵農場、福壽山農場等地的優質農產品匯集在東勢，利用大型消費市集與原住民音樂與舞蹈演出，拉動山區觀光與消費經濟動能。

台中市觀光旅遊局表示，台中市政府於2012年規畫「谷關至大雪山」纜車，因公告招商無廠商投標，且因部分土地位於限制開發區（保安林）等因素，經全盤檢討於2015年7月17日終止執行。目前雪谷線纜車當初規畫建置之場站用地，中央用地機關均已另有其他規畫，無法再提供適合之場站用地。

觀旅局指出，此案原規畫所調查的相關數據資料及內容均已與現況完全不同，無法再使用，若要重啟需用地等相關單位支持，目前推動雪谷線纜車計畫確實有其困難之處，後續建議朝向民間業者自行規畫提出，或由中央機關辦理。