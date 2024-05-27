金馬最佳動畫片「《八戒》決戰未來」今（27日）在台北松仁威秀舉辦首映會，聲演台語版「三藏」的傅孟柏本月中宣布升格人夫和準爸爸後首度露面，愛情長跑11年的美女經紀人老婆已懷孕半年，他透露，除了平常會對著肚子跟寶寶說話外，也直呼「滿緊張的，就看著辦」，並透露，身為二寶媽的鍾欣凌剛在後台也有傳授一些育兒經。

導演邱立偉、監製湯昇榮今率庹宗華、鍾欣凌、傅孟柏、曹佑寧、連俞涵、郭子乾、展榮展瑞、黃子軒出等配音明星出席，聲演中文版「牛魔王」的庹宗華透露，錄音當天，5歲兒子正好也有到場探班，忍不住對他投以崇拜的眼神說「他沒想到我能發出那樣的聲音，我也是因為這個配音，晚上說床邊故事的時候可以派上用場」。

鍾欣凌（左起）、黃子軒、庹宗華、傅孟柏開心分享配音趣事。（甲上娛樂提供）

鍾欣凌此次為中文和台語版的「八戒奶奶」配音，被監製湯昇榮選為第一名，外號粉紅豬的她不忘自嘲「可能是跟豬的故事有關係啦，我都想像著（聲演八戒的）許光漢配音，所以心情都挺好的」，更笑曝「他們要我發出豬叫聲，我『ㄍㄡ』一聲就過了」，幽默發言讓眾人笑翻。這幾天女兒正好在期末考，等結束後一定會帶她們進戲院支持。

導演邱立偉表示，該片從2017年籌備至今，除了感謝配音的全明星陣容一口答應外，幕後也都是邀請台灣最好的技術人員，「大家這麼努力，希望可以被更多人看到」，

最後提到票房公約，演員們立刻把麥克風都移到導演跟監製面前，被拱說若突破3800萬就讓3位「八戒」的許光漢、薛仕凌及曹佑寧合體謝票，監製湯昇榮欣然接受此項提議，也推薦3位「悟空」哈林（庾澄慶）、王識賢及莊凱勛可以開個搖滾演唱會。

該片將在5月31日全台正式上映，6月7日台語、多元語版接力推出。