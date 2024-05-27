許多人尋找理想中的另一半時，可能會提出各種條件，其中年紀算是相當普遍的條件之一。一位男子近日表示，他出社會後才發現自己始終熱愛熟女，「美熟女是首選不用說，其他只要不要太誇張的熟女，有經過歲月摧殘、變胖有小腹、有生產母愛痕跡的都是在守備範圍內」，雖然他引以為豪，但也忍不住想問，「這樣的癖好是否有機會改善？或者，跟我有一樣的鄉民們多嗎？」，貼文一出引發熱議。

原PO在PTT發文指出，他從小就知道自己不喜歡同齡或以下的女生，國小時會意淫女老師，雖然經歷幾段同屆或是和學妹的小情小愛，但交往時自己像是患有性障礙，愛愛時往往性致缺缺或者心有餘而力不足，直到出社會後原PO才終於確認，自己始終熱愛熟女。

原PO提到，「美熟女是首選不用說，其他只要不要太誇張的熟女，有經過歲月摧殘、變胖有小腹、有生產母愛痕跡的都是在守備範圍內」，與熟女約會時，自己常像是發情的狗、慾望滿滿，除了在旅館休息戰滿3小時，一整天旅遊後也是整晚不穿內褲都在大戰，「就想問，這樣的癖好是否有機會改善？或者，跟我有一樣的鄉民們多嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「這很正常啊，不犯法就好」、「你是自由的」、「不冷門啊，國中、高中、大學喜歡2～40幾歲的老師」、「＋18可以」、「冷門可以，不要邪門就好」、「小眾市場，不過還算正常」、「很正常啦，20出頭喜歡臉上有點紋路的大齡熟女都見怪不怪了」、「有的人年紀大了還是保養得不錯」。