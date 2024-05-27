為了夾帶加熱菸入境，3名旅客異想天開，其中1人把自己偽裝成日本和尚，玩起了Cosplay，想藉和尚的外型降低海關眼目，沒想到被同機旅客看到他們在日本機場分裝大批購買的加熱煙彈，同機旅客於是拍了相片，回到台灣後立馬向海關檢舉，3名旅客在領完行李準備入境時，當場被攔下，同時在3人的隨身行李中，查扣了560條的加熱煙彈。（讀者提供／陳麒全桃園機場傳真）

「舉頭三尺有神明」，為了夾帶加熱菸入境，3名旅客異想天開，其中1人把自己偽裝成日本和尚，玩起了Cosplay，想藉和尚的外型降低海關眼目，沒想到被同機旅客看到他們在日本機場分裝大批購買的加熱煙彈，同機旅客於是拍了相片，回到台灣後立馬向海關檢舉，3名旅客在領完行李準備入境時，當場被攔下，同時在3人的隨身行李中，查扣了560條的加熱煙彈。

據了解，26日有旅客向海關舉發，自己搭乘的CI105班機中，有同機的旅客夾帶大量加熱煙彈，並提供該名旅客穿著日本和尚打扮的相片。海關接獲舉報後，馬上針對「和尚」打扮的旅客進行鎖定，與其同行的2名旅客也同時遭到攔查，隨後海關在3人的隨身行李中，共查獲560條加熱煙彈，加熱煙彈目前全數暫扣。

由於加熱菸相關法令已於112年1月12日在立院三讀通過，112年3月22日開始就可以由業者進口，但因業者無法提出衛福部需要的「菸品健康風險評估報告」，所以該加熱菸相關法令依然是有法源，但卻仍無法進口。

既然為國人健康，加熱菸需要提出健康評估，很多民眾都認為現有紙菸難道也有提出過菸品健康風險評估？明明法令已過，主管機關要進口商提出健康風險評估，也讓業者哭笑不得，所以該法案通過至今，已逾1年多仍然無法進口，也導致助長加熱菸的市場，每條加熱菸彈都是超過2倍的價錢在地下市場販售，也因這賣一條賺一條的暴利，難怪不少走私客都會去日本夾帶加熱菸彈回台，為走私加熱菸彈躲避海關檢查，竟假扮和尚夾藏加熱菸彈入境。

海關關員私下表示，目前被查扣加熱菸彈在海關的倉庫已經堆的滿坑滿谷，無法銷毀處理，加熱菸彈進口法令已經通過超過1年以上，為了菸品健康評估報告問題，導致無法進口，政府為全民健康，是否應該追溯現有進口的紙菸菸商，也應該提出健康評估報告審核？而新法令甚至還規定只有菸商才能進口，旅客也不能像紙菸可以攜帶1條自用，無異又是助長黑市的做法，也值得探討。