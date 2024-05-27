南韓「國民初戀」秀智與「國民男友」朴寶劍合作電影《夢境》即將上映，近期兩人不斷曬出多張親密合照宣傳。今（27日）朴寶劍又再度曬出一張和秀智「臉貼臉合照」，超親暱動作，讓不少網友驚醒，直喊：「是真的在交往吧！」

朴寶劍和秀智在新片中飾演一對情侶，而朴寶劍在IG上一連曬出7張和秀智的親密合照，還有幾張看起來像是互相拍攝的「男友、女友視角照」，一起嘟嘴自拍，還有朴寶劍擠著秀智臉的臉頰，對著鏡頭露出笑容的合照，滿滿粉紅泡泡，讓人分不清是真是假。

一系列曖昧照曝光，粉絲紛紛激動表示：「你們在約會嗎？！ 我希望如此」、「是完美的一對」、「終於在朴寶劍IG上看到一名女性了」、「如果說他們在約會，我真的不會感到意外」、「他們看起來已經是一對真正的情侶了」、「好真啊誰懂...各種小表情，感覺像在看身邊的真實小情侶」、「太生活化把人嚇死」、「他們談個戀愛，也不是不可以」、「兩張初戀臉殺傷力真的好強」。

據悉，《夢境》是由《晚秋》的導演金泰勇擔任編劇和執導，除了找來妻子湯唯參演，還有朴寶劍、秀智一起演情侶檔，此外還有鄭有美、崔宇植參演，超強卡司，令不少人相當期待，該片預計6月初會在韓國上映。