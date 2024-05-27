立法院會連日來審查國會改革法案，朝野劍拔弩張，綠營黨團在議場仍杯葛不斷，還曾發生藍白突然舉手挺民進黨提的第28條修正案，綠委沈伯洋頓時不知所措，直呼「這樣是黑箱作業！」讓名嘴張禹宣看了笑翻直呼「這精神錯亂了嘛？」國民黨台北市議員游淑慧PO出24日國會議場剪輯影片，當立法院長韓國瑜宣布，第54條照民進黨團所提議的再修正動議通過時，台下多位綠委竟高喊「有異議！」韓國瑜也只能無奈搖頭。

游淑慧今(27日)在臉書PO出一段影片，這是24日立院討論第54條，審查民眾黨團所提再修正動議，韓國瑜宣布「撤案，不再處理。第54條無異議！照『民進黨黨團再修正動議』通過，維持現行條文，不予修正。」這時台下眾位綠委竟然群起鼓譟，直呼「有異議！有異議！」

韓國瑜直呼：「有異議？...民進黨團...有異議！...我們現在...進行表決！（無奈搖頭）」

國民黨立委楊瓊瓔再也聽不下去，直批：「啊你們自己提案的耶？你們的提案，自己都沒有討論？」韓國瑜繼續唸出表決結果：「在場106位委員，贊成者48位，贊成者少數，民進黨黨團提議不通過。（楊瓊瓔續批：你們自己的提案？還要反對？）第54條現行條文，維持不予修正！」

這還沒完，韓國瑜之後又宣布：「第56條無異議，照『民進黨黨團提議再修正動議』通過！」綠營黨團再次鼓譟：「反對！有異議！」

韓國瑜只好無奈再說：「民進黨黨團對本條，有異議！」

影片最後字幕強調：一條不予修正的條文，浪費至少10分鐘？當議事規則、程序正義變成民進黨玩弄的工具，重大民生法案就這樣被不斷延宕。「民主惡例，莫此為甚！」游淑慧傻眼質疑：「只會亂…連自己提的案子都反對。真的有認真開會嗎？瞎混！」