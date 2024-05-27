針對臺灣產業的需求和未來的發展，副總統蕭美琴今天重申賴清德總統所提三大方向，她說，她對臺灣產業的實力相當有信心，也期盼產業界大家持續溝通，讓政府施政能更貼近人民的需求，讓政府做產業的幫手，讓產業做世界繁榮的推手。

蕭美琴今天傍晚出席「中華民國全國商業總會第十二屆理監事及顧問頒證典禮」，首先恭喜許舒博高票連任第12屆理事長，繼續帶領商總往下個階段邁進。

她肯定一直以來，商總為臺灣的經濟發展做出許多貢獻，並感謝全體理監事及顧問們，長久以來對產業的支持和關懷。因為臺灣人的智慧和勤奮，推動了商業領域的創新和發展，為臺灣經濟發展注入源源不斷的動力。她認為，只要百工百業好，人民就會好，政府的施政目標也是希望大家都能安居樂業。

蕭美琴提到，她的維安代號是「安平」，因為臺南安平是臺灣很早國際化的地方，而且安平也有安居樂業、和平穩定之意，這正是總統與她就職以來共同努力的目標。

她指出，賴清德總統相當關心臺灣產業的需求和未來的發展，在520就職演說中，提到未來要以三大方向推進臺灣產業的發展。第一是「前瞻未來，智慧永續」，第二是「競逐太空，探索海洋」，第三則是「布局全球，行銷全世界」，讓臺灣優秀的產業在全球舞台發揮更大的影響力！

她對臺灣產業的實力相當有信心，「因為臺灣的產業好，讓我們可以驕傲的在世界上站穩步伐、向上提升、進軍全球，這就是臺灣人的韌性和魄力」。除了產業要持續發展，在全世界都關注永續發展的同時，她說，大家都是臺灣的中堅力量，一定可以和政府一起帶領臺灣邁向更有韌性、更永續的未來。

她肯定商總在商業領域的貢獻，是提升臺灣整體進步與發展的重要力量，也期盼大家持續溝通，讓政府施政能更貼近人民的需求，讓政府做產業的幫手，讓產業做世界繁榮的推手。