前陣子風靡韓國的「扁可頌」傳進台灣，不僅在超商上架販售，如今連麵包店也跟風。一名網友分享在麵包店目擊在賣「扁可頌」，讓他不解為何要把好好的可頌弄扁，引起眾人討論，不少人也認為扁可頌就是邪教。

一名網友在PTT八卦板發文表示，今天看到有麵包店在賣「扁可頌」，不解這什麼邪門歪道，認為可頌不就是要吃鬆鬆軟軟的嗎，「把它拍扁是哪個大天才想出來的？」

貼文引起熱議，「韓國人的玩意，一個60還很多人買」、「什麼60？信義區這裡賣120」、「法國人氣到中風」、「前幾天才買來吃，只能說智障才買，我就是」、「今天賣不完的明天壓扁加價賣」、「光是韓式，女人就會上當了」、「什麼東西都加個韓式就賣翻了，韓國懂得創新、行銷，台灣在幹嘛？」、「看到覺得這完全低能的一個食物」。

也有人無法接受可頌麵包被惡搞，「普通的可頌好吃太多了」、「智商稅...蓬鬆的才好吃」、「經典的16層折就是為了酥脆又鬆軟的口感」、「可頌就是要吃那一層一層的口感，壓扁真的邪教」、「這個完全是邪道啊，騙妹的吧」。