共軍於23、24日舉行「聯合利劍-2024A」演習，我方首度秀出F-16V戰機使用AAQ-33「狙擊手莢艙」，標定殲-16、轟6戰機的畫面。前空軍副司令張延廷解釋，這是「目標獲得」，還不是「鎖定」！

共軍東部戰區環台「聯合利劍-2024A」演習於23、24日進行，我方中華民國空軍罕見首度秀出F-16V戰機使用最先進的AAQ-33「狙擊手莢艙」，標定殲-16、轟6戰機的畫面。

「我認為是目獲」，前空軍副司令張延廷27日在中天電視《盧秀芳辣晚報》解讀，這是「目獲」，也就是「目標獲得」，空軍都講「目獲」，但還不是鎖定。

張延廷解釋，目標獲得只是「看到」、「發現」，目標獲得之後再「鎖定」；「鎖定」之後，就會把信號傳給戰機掛載的空對空飛彈，對方戰機也會響起警報。

張延廷進一步分析，鎖定是靠雷達，雷達反射之後信號傳回來才可以鎖定。也就是都卜勒雷達打出去，遇到金屬會反射回來再鎖定。雷達原本是在搜索信號，如果變成鎖定信號，就不一樣了。此時雷達就不是在搜索，而是目標在哪裡就鎖定哪裡。

張延廷強調，飛彈是半主動雷達導引，一定要把信號傳給飛彈，要鎖定才可以把信號傳給飛彈。而光電沒有回波，所以只是發現、目標獲得，但沒有辦法鎖定。

張延廷也披露，AAQ33狙擊手夾艙是光電感應，其實距離很遠，影片格放之後目標變很大。且雙方是平行飛行，不是在後方，速度稍微快一點或慢一點都沒有問題。AAQ33狙擊手夾艙可以把鏡頭調整轉向旁邊，所以抓到都是側面，不是正後方。