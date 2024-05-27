由於鋒面影響，明（28）日上午各地皆有局部短暫陣雨或雷雨，西半部及東北部地區降雨時間較長、雨勢較大，尤其西半部地區容易出現大雨甚至短延時豪雨，伴隨雷擊及強陣風，下半天各地降雨趨緩。氣象署表示，周六、下周日（6月1日、6月2日）另一波鋒面通過，各地降雨機率高，並有局部較大雨勢發生的機率，尤其西半部地區降雨範圍較廣、空檔較短。

氣象署預測明天降雨分布。（氣象署提供）

氣象署指出，明天上半日鋒面降雨明顯，各地皆有局部短暫陣雨或雷雨，西半部及東北部地區降雨時間較長、雨勢較大，尤其西半部地區容易出現大雨甚至短延時豪雨，伴隨雷擊及強陣風，隨著鋒面快速通過、東北季風南下，下半天各地降雨趨緩、環境轉乾；溫度方面，北台灣白天高溫約25至27度，其他地區高溫為30度左右，北台灣低溫21、22度，感受稍涼，其他各地低溫23度。

氣象署分析未來降雨分布。（氣象署提供）

周三（29日）鋒面南移至巴士海峽，中南部及東南部地區有局部短暫陣雨甚至雷雨，午後並有局部較大雨勢，降雨空檔增加、降雨範圍較小，其他地區多雲，午後有局部短暫陣雨，北台灣天氣稍涼、高溫略降，低溫約22、23度左右；周四（30日）鋒面逐漸北移、水氣增多，中南部地區有短暫陣雨或局部雷雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨，西半部山區有局部較大雨勢，各地溫暖悶熱。

氣象署預測未來溫度變化。（氣象署提供）

周五（31日）另一鋒面接近、水氣多，各地皆有局部短暫陣雨，其中西半部及東北部地區降雨較明顯，有局部雷雨的機會，且西半部午後並有局部較大雨勢；周六、下周日鋒面影響，各地降雨機率高，並有局部較大雨勢發生的機率，尤其西半部地區降雨範圍較廣、空檔較短；下周一（3日）鋒面南下，南部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨，北台灣氣溫下降、天氣較涼，各地早晚亦轉涼。