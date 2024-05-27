長榮航勤企業工會27日舉辦會員大會，有基層員工不滿亂訂時間地點、無選舉公告，提出理事長直選、延長會議時間、表決採無記名等訴求，卻因無共識爆爭議，幹部在開會前15分鐘離場而流會，基層再斥工會獨裁違法，工會則反嗆部分會員挾外部特定團體抹黑施壓，強調幹部都合法產生，部分會員急於罷免動機可議。勞動局則表達遺憾，將擇期召開工會與會員之協商會議。

長榮航勤企業工會原訂27日下午1點45分召開會員大會，基層員工不滿由公司主管擔任的少數理監事，不顧輪班人員和外站同仁的權益，片面決定召開大會的時間地點，更要基層員工在主管面前舉手表決、被資方監控，超過70位長榮航勤基層員工，在桃園市產業總工會、桃園航勤企業工會、長榮航空企業工會等友會陪同下，前往會員大會。

一行人從早上開始排隊等候，並要求長勤工會的主管級理監事和基層會員協商，延長會員大會時間、將表決方式都改為無記名投票，員工控訴，長勤工會的主管級理監事，一看到基層員工與會人數遠超過資方動員人數，竟拒絕跟會員溝通，下午1點36分報到時間尚未結束，理事長就帶頭落跑，自行宣布散會，不回應會員強烈表示要簽到開會的意願，斥工會幹部罔顧基層會員民意及桃市府主管機關的法律意見，要求被資方掌握的工會，不要再秀下限。

長榮航勤企業工會則表示，自 2023 年年初起，少數會員聯合外部特定人士，以誇大不實言論長期詆毀工會及幹部，並向勞動、交通主管機關施壓，影響運作，強調幹部尊重每位會員的意見，但針對少數會員屢次以不實言論破壞團結、干擾會務運作的違法行為，無法苟同，更批評極少數會員要求24小時開會，遠超出一般社會大眾的通念及工會運作實例，可見其目的不是要讓會議正常舉行，而是要阻礙正常運作。

長榮航勤企業工會強調，幹部都是由基層做起，且依法四年一任，是否擔任或續任都將由全體會員決定，本屆工會幹部都經章程與選舉辦法選出，少數會員刻意質疑代表性急於罷免，動機十分可議。

桃園市勞動局則指出，原定下午2時開會，自上午11時起即有會員在會議門口排隊等待簽到，然因排隊與簽到動線不明，導致會員與工會幹部之間因報到先後順序產生爭議，又因工會幹部在現場安排秩序維護人力不足，未能及時有效地解決會員之間的爭議，而工會幹部約於下午1時45分即離開會場，致會議未能成會，勞動局深表遺憾。

勞動局指出，將擇期召開工會與會員之協商會議，凝聚工會與會員共識後，再由工會決定大會時間，達到工會自主的目的。