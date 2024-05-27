CATCHPLAY＋攜手大慕可可共同推出的新型態短影音台劇《都市懼集》，集結多位金馬、金鐘得主等78位卡司，驚悚詮釋6大單元共34集「沒有鬼的恐怖故事」，27日宣布7月12日首播，並曝光由20位演員分享對《都市懼集》共鳴的恐懼核心的首支花絮，其中演出〈住宿〉單元的劉品言，飾演獨自帶著寵物入住獨棟民宿的房客，戲外的她打趣表示：「如果是我本人遇到（劇中橋段）的話，應該會嚇到漏尿吧，但發生什麼事就敬請期待！」

《都市懼集》以〈大眾運輸〉、〈夜生活〉、〈公寓〉、〈辦公大樓〉、〈商圈〉、〈住宿〉6大單元，呈現生活中潛藏恐懼的6大都市樣貌，27日曝光的首支宣傳花絮，包括許瑋甯、林柏宏、邵雨薇、傅孟柏、劉品言、曾沛慈、黃河、曾愷玹、曾莞婷、陳妤、李沐、姚元浩、曾少宗、顏毓麟、吳思賢、江宜蓉、黃冠智、胡釋安、林敬倫、余佩真等，一共20位參與演出的卡司透露劇中各種令人細思極恐的橋段，也引發網友關注猜測討論。

曾沛慈演出〈夜生活〉單元。（CATCHPLAY＋提供 ）

演出〈夜生活〉單元的金鐘最佳女配角曾沛慈耐人尋味表示：「基本上我沒有看這集故事之前，這樣子的人沒有出現在我的世界裡過。」同單元的曾愷玹則透露：「可能會有一些想像不到的事情會發生。」胡釋安形容：「不是說恐怖片那種，但是就覺得看完毛毛的，就是會不會真的有可能發生在真實世界裡面。」而在〈公寓〉單元亮相的金鐘女星李沐，更為了角色揣摩做足功課：「這個劇的恐怖就在於它（故事）都很寫實，所以我有很認真在家裡模擬了一下，如果我遇到同樣的處境我會是什麼反應。」

李沐演出〈公寓〉單元。（CATCHPLAY＋提供 ）

參與〈辦公大樓〉單元的金鐘女星江宜蓉則語帶玄機說：「辦公室是一個這麼常見又日常的地方，可是大家可能不會聯想到恐怖。」同單元的姚元浩也提到：「這個恐怖劇集其實是想要表達每個人心裡面內心的那種恐懼跟害怕。」黃冠智更形容：「恐懼、驚悚建立在日常生活中，就是會讓人家更毛骨悚然的地方！」在〈住宿〉單元現身的吳思賢表示：「這個劇本酷的地方在於人本來就有很多面向。」同單元的曾少宗透露：「當中很多有關人性可怕的陰暗面。」林敬倫直言：「這些劇情或許就真實發生在社會中也不一定。」演出〈大眾運輸〉單元的曾莞婷更直呼：「其實我一開始覺得這個劇情滿恐怖的！」