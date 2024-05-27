立法院明日將續審國會職權的相關法案，國民黨被質疑擴權，因此今（27）日就舉辦「AI助力 破除謠言 還民真相」記者會，宣布生成式AI應用「周爺爺活字典」正式上線，民眾只要透過打字或語音詢問，就能夠快速釐清有爭議的問題，首波先開放給plus會員使用。

國民黨立委葛如鈞、國民黨發言人楊智伃、國民黨青年團總團長羅雍勝等人，今日在國民黨中央黨部召開「AI助力，破除謠言，還民真相」記者會。葛如鈞表示「造謠1分鐘，闢謠10年功」，他也在個人官網推出國會改革事實專區，同時也引進AI小助手，幫助民眾快速找到重點。

另外，國民黨也推出了「周爺爺活字典」，運用生成式AI，讓民眾可以透過打字或語音方式詢問國會改革法案爭議點。

葛如鈞指出，因根據Open AI規範，目前只有plus會員才可使用，未來等「周爺爺活字典」更多的訓練成果後，不排除給所有會員使用，最後也呼籲大家一同協作，等測試完畢之後，便會開放給所有的ChatGPT會員，讓國會更往民主邁進。