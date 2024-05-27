籃球新星林庭謙被爆出背著台灣正宮女友味全龍啦啦隊甜心「霖霖」李芷霖，在大陸劈腿女球迷，疑似對話截圖流出掀起熱議，劈腿事件持續延燒。

林庭謙交往多年的正宮女友「霖霖」李芷霖，目前擔任味全龍啦啦隊，因外貌神似周子瑜暴紅。林庭謙目前效力大陸CBA天津隊，在成為明星球員後，26日卻被大陸網友爆料，在已有交往3、4年的台灣女友的情況下，劈腿大陸女球迷，甚至在得知對方懷孕後逼墮胎。

桃色風波爆出後，疑似與正宮、小三對話紀錄流出，內容顯示林庭謙對小三說：「我們過年前把懷孕這件事解決好嗎」、「你想直接手術」、「要先吃藥看看嗎？」、「那你要好好想一下，手術我可以跟你去」等。

面對正宮，林庭謙則是道歉哀求：「寶貝對不起，我也很後悔，我真的做錯了，我跟那個人只是一夜情，不知道怎麼會這樣」、「我真的很對不起你，我做事沒經過大腦」、「我一直哭，我不知道我這麼愛哭」，女方則冷冷回應：「我不知道你會用這種方式結束我們的關係」，林庭謙挽回道：「我沒有要結束，我不想，我很愛你，我對不起你，我從來都沒有想離開你」，正宮僅直言：「來不及了」。

在醜聞傳出後，林庭謙將網路社群全部關閉，林庭謙的父親林正明回應：「對於林庭謙感情狀況，平常我和太太並未過問，但身為公眾人物，言行舉止要特別注意，也希望他要勇敢面對」。