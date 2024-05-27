新竹市東區今（27）日在慈雲路晴空匯28樓社區大樓火警奪走兩名消防員生命，新北市長侯友宜在臉書發文哀悼，指得知消息後他內心格外沉痛，要求新北消防方方面面檢視，安全相關機制SOP。

侯友宜說，警消本一家，得知這個消息後，「警界出身的我內心感到格外沉痛不捨」，要向兩位殉職弟兄致上最深的敬意與哀悼之情。

「消防人員每一次的出勤，都是以生命在守護民眾的家園安全，他們無私的奉獻和無畏的精神，令人永遠尊敬並且銘記在心」。侯友宜說，不能讓犧牲一再發生、憾事一再重演，呼籲不論地方或中央政府，都要作為消防員最堅實的靠山，政府有責任和義務完善救災勤務的各項安全，讓消防員救人救火更加無後顧之憂。

侯友宜說，他也要求新北市消防局必須方方面面檢視，如入室前安全管制機制、入室後搜救安全作業、人員受困時緊急支援救生(RIT)相關機制等，務求在救災過程中安全執行救災任務，萬一遭遇無法預期的危急狀況時，也一定要以最短時間、最快的速度，全力讓遇險消防員脫離危險。

侯友宜感嘆，水火無情，希望大家一起盡所有的努力防範，盼遺憾不再。