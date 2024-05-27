數發部長黃彥男全力拚打詐、促立院儘速通過「打詐四法」，建立「廣告實名制」管理，還要在3個月內推出全民可用《打詐通報查詢網》。不過，在查詢網上線前，數發部以「公眾人物反詐通報的專用通道」先行，當公眾人物發現被冒用時，就透過通報管道，數發部將聯繫平台業者加速下架冒用名人的詐騙廣告。

黃彥男27日首次赴立法院備詢，他重申新官上任「三把箭」，包括推動打詐工作、強化數位韌性及發展數位經濟；並列出多項政策時間表，要在3個月內建置《數發部打詐通報查詢網》，2年內培訓千名資安人才，打造安全可信的「數位高速路網」，實現2026年數位經濟產值突破兆元。

黃彥男說明，《打詐通報查詢網》是以AI對抗AI假訊息，將提供網站及手機App兩種管道，讓民眾上傳可疑簡訊內容或相關網址，以AI工具判讀簡訊內容並檢驗、比對資訊的真實性；此外，系統也將依訊息內容分流解讀，例如健康方面的訊息就分由衛福部判讀，若查屬不實詐騙資訊，民眾也可即時得知，預期可提升全民識詐能力。

為解決詐騙集團冒用名人名義散布不實廣告，在《打詐通報查詢網》上線前，數發部先行成立「公眾人物反詐通報的專用通道」，當公眾人物發見被冒用時，可透過專用管道通報檢舉，後續也能收到回信，得知平台處理進度；數發部次長林宜敬表示，若有疑似冒用情況時，數發部也能透過專案小組聯繫本人、確認真偽。

黃彥男指出，目前許多詐騙機構在網路廣告平台上假用名人宣傳，但數發部卻「無法可管」，希望打詐四法儘速通過立院審查，讓管理單位有工具可以管理，建立「廣告實名制」，未來廣告平台商若要賺錢，就須盡到應盡查證、確保真實的責任，否則將開罰。

目前Meta只有政治廣告實名制，但商業廣告並無實名制。黃彥男強調，所有廣告都該實名制，未來打詐專法通過後，預期可大量減少網路廣告平台的詐騙廣告；不過，在法案還沒通過前，也會找平台業者「喝咖啡」、道德勸說，督促業者提高配合度。