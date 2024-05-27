日前舉辦的第77屆坎城影展已圓滿落幕，但在紅毯上的一幕，卻引發網友怒火。據悉，韓國知名女團「少女時代」成員潤娥19日收到珠寶品牌邀請，以一襲甜美粉紅開衩禮服登上紅毯，怎料，在她準備要拍照時，卻遭到一名女保鑣伸手阻擋，甚至疑似催促她快點離開，讓粉絲憤怒，覺得相當不尊重。
從曝光的畫面中可以看到，潤娥踏上紅毯階梯，準備接受媒體拍攝時，一旁的女保鑣卻伸手阻止，潤娥甚至因此露出有點像是被嚇到，不舒服的表情，看了一眼保鑣後，試著要揮手打招呼，但是卻又被保鑣催促，要她盡快入場。而之後其他白人明星卻沒有這樣的情形，讓網友不滿怒斥「種族歧視」。
除了亞裔臉孔的潤娥受到這樣的對待之外，26日現身坎城的多明尼加女星瑪西兒·塔維拉斯(Massiel Taveras)也是被保鑣催，而她穿著有著巨大耶穌畫像的裙擺，甚至被保鑣收起來，讓她氣炸推開保鑣。此外，美國非裔女歌手凱莉·羅蘭(Kelly Rowland)也遇到相同狀況，讓她一度憤怒指著保鑣說話。
相關影片曝光後，許多網友認為根本是對非白人的種族歧視，網友找出其他白人女星紅毯照做對比，發現都沒有類似被驅趕的情形出現，都可以在紅毯階梯上拍出完美獨照，引爆網友怒火，直呼：「太過分了」。
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