日前舉辦的第77屆坎城影展已圓滿落幕，但在紅毯上的一幕，卻引發網友怒火。據悉，韓國知名女團「少女時代」成員潤娥19日收到珠寶品牌邀請，以一襲甜美粉紅開衩禮服登上紅毯，怎料，在她準備要拍照時，卻遭到一名女保鑣伸手阻擋，甚至疑似催促她快點離開，讓粉絲憤怒，覺得相當不尊重。

從曝光的畫面中可以看到，潤娥踏上紅毯階梯，準備接受媒體拍攝時，一旁的女保鑣卻伸手阻止，潤娥甚至因此露出有點像是被嚇到，不舒服的表情，看了一眼保鑣後，試著要揮手打招呼，但是卻又被保鑣催促，要她盡快入場。而之後其他白人明星卻沒有這樣的情形，讓網友不滿怒斥「種族歧視」。

Finding out that security racist woman at Cannes did the same thing to yoona on the red carpet??? Like why is she still there and not fired after Kelly rowland’s situation ???? pic.twitter.com/X3JnpLUXAd — Rockville⁷🇬🇭🇬🇧 (@4lynnie_NY) May 25, 2024

除了亞裔臉孔的潤娥受到這樣的對待之外，26日現身坎城的多明尼加女星瑪西兒·塔維拉斯(Massiel Taveras)也是被保鑣催，而她穿著有著巨大耶穌畫像的裙擺，甚至被保鑣收起來，讓她氣炸推開保鑣。此外，美國非裔女歌手凱莉·羅蘭(Kelly Rowland)也遇到相同狀況，讓她一度憤怒指著保鑣說話。

This lady is a STRAIGHT UP HATER… first Kelly Rowland and NOW Massiel Taveras…..she needs to be TERMINATED pic.twitter.com/ozDqJkInIL — CUNTboy Carter🤠 (@YallQunt) May 25, 2024

相關影片曝光後，許多網友認為根本是對非白人的種族歧視，網友找出其他白人女星紅毯照做對比，發現都沒有類似被驅趕的情形出現，都可以在紅毯階梯上拍出完美獨照，引爆網友怒火，直呼：「太過分了」。