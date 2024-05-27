季後賽首輪G3於27日移師新竹縣立體育館舉行，地主新竹御頂攻城獅再次下起三分雨，全場投進15顆三分球，搭配艾夫伯再次提供強大外線火力，個人獨拿29分，最後以99比95力挫桃園璞園領航猿，以例行賽第4晉級的攻城獅，目前反以2比1領先例行賽龍頭領航猿。

如同前役翻版，攻城獅今天一開賽就用凶猛三分火力，打出16比4開局，反觀沃許本、葛拉漢兩名領航猿洋將，首節很快各吞兩犯，伯朗還被吹假倒的技術犯規，吹判尺度似乎對領航猿很不友善，幸好接下來張鎮衙的三分外線開始爆發了。

張鎮衙接連投進5顆三分球，幫助領航猿追近，甚至靠沃許本上半場還剩3分47秒三分打，領航猿40比39首度超前，不過攻城獅隨即搶回領先優勢，打完上半場，攻城獅49比48領先，艾夫伯半場16分，領航猿以張鎮衙15分最高。

領航猿教頭卡米諾斯終在第三節還剩4分57秒爆發，因為抱怨尺度被吹技術犯規，也激起領航猿追分氣勢，但到末節，攻城獅三分火力再次甦醒，打出14比2猛攻，拉開領先到11分，失誤頻傳且找不到籃框的領航猿，明顯快洩氣了。

幸好沃許本最後2分04秒拋進兩分球，終於結束領航猿這波得分乾旱期，儘管打到最後16秒，沃許本再次拋進兩分球，也縮小落後差距到兩分，可惜艾夫伯最後13秒穩穩罰進兩分，暫停過後，盧峻翔賭博式三分球出手沒進，宣告領航猿舉手投降。