近期五月天、蔡依林等藝人前往中國大陸開演唱會，紛紛提到「我們中國人」字眼，引發是否「政治表態」的討論。新上任的總統賴清德26日表示，在別人的屋簷下，應該給予諒解，但「更重要的是他們內心想的是什麼」，關於政治正確的熱議不斷。有部分網友表示，早就把這些坐過類似政治表態的歌手從他的APP歌單中移除，還喊話藝人周杰倫「撐下去！」但粉專「政客爽」指出，周杰倫早就講過N次「我們中國人」了。

總統賴清德20日上任後，大陸官媒央視22日發布反台獨聲明，許多台灣出身藝人也先後表態，五月天樂團主唱阿信更在北京鳥巢演唱會說出「我們中國人嘛！」引發軒然大波。歌手蔡依林24日也在南昌的演唱會上嗨喊「我們中國南昌最熱情！」不只如此，曾是信樂團主唱的台灣歌手信（蘇見信），24日深夜也跟進，表態支持和平統一，他說「都是同一個文化的中華民族，大家加油吧！」

馬英九基金會執行長蕭旭岑直言，依歷史、民族與兩岸的憲法，兩岸人民本來就都是中國人，「什麼時候稱我們中國人是一件需要被原諒的事？」

有部分網友對這些藝人表達不滿，直呼已將他們從APP歌單中移除，還強調「周杰倫，撐下去！」

但政客爽則PO出周杰倫過去言論截圖，指出：「覺青呼籲周杰倫撐下去？周杰倫講過N次『我是中國人』！」還打趣提到「還有高嘉瑜可以聽」。

網友表示「還有詹雅雯、余天可以聽呀...」、「余天很久以前有一首歌叫做《中華英雄》，你可以搜尋看看這首歌的歌詞寫什麼」、「蔡英文：只要我當總統一天，沒有人需要為他的認同而道歉。現在她不是總統了，是不是要道歉？」、「別擔心，覺青還有繡惠姐可以聽」。

余天歌曲《中華英雄》歌詞寫道「古老的河流的是悲壯的水，千仞的山飄的是豪邁的雲。忠厚的祖先在一次又一次的狂飆下，仍然挺直了腰桿！他們的子孫在一場又一場的烽火中，堅持著中國人的尊嚴！中華英雄、中華英雄，風雨中才見真情！中華英雄、中華英雄，苦難下才顯威風！」