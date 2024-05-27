市場擔心高利率的環境可能使投資級債券的倒債風險高，渣打銀行認為，債券市場其實還有進一步上漲的空間，這是因為美國房地產市場的多項指標都顯示美國通膨走低的預期是合理的，特別是租金成本下降，反過來說，這應該有助於市場的通膨預期和債券殖利率的緩解，促使聯準會下半年開始降息；在歐元區，當地所面臨的經濟成長挑戰大於通膨挑戰，因此歐洲央行有空間在6月先開始降息，這兩種趨勢都意味著政策背景對全球債券是正向的。

此外，市場擔憂美國經濟過於強勁，導致降息的機率降低，渣打銀行東北亞區高級經濟師符銘財分析，雖然今年美國6月降息的機會不大，但至少比較能確定下半年會有一次降息。從經濟數據來看，去年底到今年上半年，美國製造業PMI並沒有特別強勁，其次是非農就業指數裡的全職就業人數降低、非全職就業人數增加，這代表就業動能有減弱。

三是去年中至今，美國申請債務重組的案件有增加，即破產公司增加，也就是市場認為高利率環境對美國經濟沒有產生影響的說法已經發生變化，最後是CPI和通膨有持續降溫，上述這些因素都是支撐美國今年會降息的可能。

滙豐環球私人銀行及財富管理環球首席投資總監Willem Sels認為，由於市場預期聯準會將延後降息，使債券殖利率接近多年高點，這其實是鎖定具有吸引力的收益率，以獲得穩定現金流的好機會。

Willem Sels指出，儘管高收益債券的表現良好，且預計違約風險不會加速，但利差仍然較小，應關注更高品質的債券，例如中長期美國公債、英國公債、中期美元投資等級債和印度本幣債券，以獲得更好的風險調整回報，若有資金流動性需求的投資人，將資金投入一些短期債券也會比持有現金更有利。