家屬在法師及大隊部人員帶領下前往社區大樓招魂。（翻攝中天新聞）

家屬在法師及大隊部人員帶領下前往社區大樓招魂。（翻攝中天新聞）

昨（26）日深夜11時許，新竹市「豐邑晴空匯」28樓豪宅火警造成李詠真、周立鑫2名消防隊員殉職，今（27）日下午5時許，李詠真的妻子及周立鑫的女友捧著2人牌位，而痛失兩名部屬、當時擔任帶隊官的分隊長陳佳民也前往社區大樓招魂，場面哀戚。

新竹市「豐邑晴空匯」28樓豪宅社區，昨（26）深夜驚傳火警，警消到場時發現為燃燒管道間電纜，產生大量濃煙，立即出動2水線灌救，火勢於23時35分控制並進行殘火處理，因該大樓現場停電而且有民眾尚在建築內，李員及周員於23時50分再進入現場執行人命搜索任務。

李、周2人第一次進入火場時，先協助疏散20餘人，緊接聽聞仍有人員受困，於是再進入大樓執行第2次搜索。期間，現場前進指揮所發現求救訊號，經無線電呼叫後，卻遲遲毫無動靜，於是派遣同仁進入搜救，最後發現兩人疑因氣瓶耗盡，倒臥在樓梯間。

經同仁救出後分別送往台大醫院及馬偕醫院急救，2人不幸於1時46分及55分許分別宣告急救無效，英勇殉職。分隊長陳佳民今天中午12時55分，大樓百戶居民、351人全數獲救脫險。下午便趕到靈堂上香，向李詠真、周立鑫牌位上香回報「351個民眾我們都把他們救出來了，你們的任務已經完成了。」

今（27）日下午5時許，李詠真的新婚妻子與周立鑫女友捧著牌位，在法師及大隊部人員帶領下前往社區大樓招魂。約莫半小時的儀式順利完成。