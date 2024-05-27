我方中華民國空軍日前秀出F-16V戰機使用「狙擊手莢艙」標定共軍殲-16、轟6戰機的畫面後，共軍東部戰區26日釋出殲20匿蹤戰機的影片。對此，資深媒體人謝寒冰27日就表示，「顧立雄到底知不知道自己在做什麼？現在就是人家在演習了，難道都不用嚴正以待嗎？如果人家真的動手了，請問你怎麼解決？」引發討論。

為期2天的共軍東部戰區環台「聯合利劍-2024A」演習，已於24日結束。我方中華民國空軍罕見首度秀出F-16V戰機使用最先進的AAQ-33「狙擊手莢艙」，標定共軍殲-16、轟6戰機的畫面。

空軍公布兩段我方F-16V戰機監控殲-16、轟6戰機的短暫數秒畫面，據了解，這些畫面就是由F-16V戰機攜帶的AAQ-33「狙擊手莢艙」（Sniper）所拍攝，清楚標定共機影像。

AAQ-33「狙擊手」（Sniper）莢艙能讓飛行員在遠距離精準標定目標，並將高畫質影像傳回作戰指揮中心，甚至可在1萬5千公尺的高空偵測地面目標。

謝寒冰27日在政論節目《新聞大白話》中表示，「我請教一下，今天我們F-16V電戰莢艙很厲害，那請問一下平常我們就拍不到嗎？你根本跟他伴飛欸，你怎麼可能拍不到？有沒有電戰莢艙都一樣，用手機就可以拍的到，所以公布這些東西沒有什麼太大的意義」，謝寒冰直言，「如果今天是照到殲-20那厲害，表示他們的匿蹤被我們破解，但人家根本沒在隱藏，飛在你前面把它拍下來這沒什麼意義」。

謝寒冰最後更質疑，「顧立雄到底知不知道自己在做什麼？現在就是人家在演習了，看起來賴清德對這件事不以為意，難道都不用嚴正以待嗎？如果人家真的動手了，請問你怎麼解決？」