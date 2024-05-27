日本警報系統「J-Alert」在稍早對琉球居民發布「北韓發射飛彈」的預警通知。之後這枚飛彈在上空中爆炸，顯然第1級發生問題。
這則警告是日本當地時間於27日晚上10點46分，通知寫道：「飛彈向琉球方向飛去。請在建築物內或地下避難室撤離，並隨時關注後續消息。」
NHK報導，日本朝北韓上空的望遠攝影機拍攝到的畫面顯示，一道細細的紅光升上天空，幾十秒後，形成一圈火球，顯然已爆炸。
日本首相正在召集緊急應變小組成員，商討今後的應對措施。國土交通省正在向在日本週邊空域的飛機發布飛航警告。琉球大島當地的的單軌電車暫停行駛，現在復駛。
當天早些時候，北韓曾通知日本將發射一枚衛星。
沖繩都市單軌電車晚上11時5分逐步恢復運作。
防衛省一名高級官員在接受NHK記者採訪時表示，「從媒體畫面中顯示的火焰顏色判斷，有可能是液體燃料燃燒，但我們目前正在分析細節。」
NHK同日晚上引述一名政麼官員稱，飛行物在雷達上消息，意味是次發射失敗。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。