日本警報系統「J-Alert」在稍早對琉球居民發布「北韓發射飛彈」的預警通知。之後這枚飛彈在上空中爆炸，顯然第1級發生問題。

這則警告是日本當地時間於27日晚上10點46分，通知寫道：「飛彈向琉球方向飛去。請在建築物內或地下避難室撤離，並隨時關注後續消息。」

NHK報導，日本朝北韓上空的望遠攝影機拍攝到的畫面顯示，一道細細的紅光升上天空，幾十秒後，形成一圈火球，顯然已爆炸。

Per NHK, the explosion occurred near the North Korea/China border.



Looks like the North Korean SLV had a malfunction not long after take off.



Japan has canceled the J-alert. pic.twitter.com/W8wnNzhVEi — Global: Military-Info (@Global_Mil_Info) May 27, 2024

日本首相正在召集緊急應變小組成員，商討今後的應對措施。國土交通省正在向在日本週邊空域的飛機發布飛航警告。琉球大島當地的的單軌電車暫停行駛，現在復駛。

當天早些時候，北韓曾通知日本將發射一枚衛星。

沖繩都市單軌電車晚上11時5分逐步恢復運作。

防衛省一名高級官員在接受NHK記者採訪時表示，「從媒體畫面中顯示的火焰顏色判斷，有可能是液體燃料燃燒，但我們目前正在分析細節。」

NHK同日晚上引述一名政麼官員稱，飛行物在雷達上消息，意味是次發射失敗。