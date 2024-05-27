「護國神山」台積電晶圓代工事業遙遙領先，但高層顯然一點也沒有掉以輕心。據韓媒報導，台積電總裁魏哲家23日沒有出席在台北舉行台積電2024年術論壇，是因為他已經前往歐洲秘密造訪艾司摩爾（ASML）荷蘭總部以及德國工業雷射大廠「創浦」（TRUMPF）。

美國晶片大廠英特爾衝刺晶圓代工事業，目前已成為ASML首台最新型「High-NA EUV」（高數值孔徑極紫外光微影系統）的買家。台積電高層原本表示，台積電A16先進製程節點並不一定需要這部機器，原因是價格太貴了。

但據南韓媒體BusinessKorea報導，台積電總裁魏哲家這次秘密飛往荷蘭，與ASML商討設備事宜，反映出台積電與英特爾及三星搶奪下一代設備的競爭升溫，2奈米以下超先進製程的競賽已經開打。

TRUMPF的社群平台曝光了魏哲家的訪歐行程。由左至右分別為台積電總裁魏哲家、TRUMPF執行長卡穆勒、ASML執行長富凱。（圖／翻攝自X@TRUMPF_News）

魏哲家的訪歐行程雖然保密，但是ASML執行長富凱（Christophe Fouquet）與TRUMPF執行長卡穆勒（Nicola Leibinger-Kammüller）都在社群媒體上曝光了魏哲家來訪的消息。富凱直言，ASML向魏哲家介紹了公司的最新技術與產品，「包括High-NA EUV設備將如何實現未來半導體的微製程技術」。

BusinessKorea引述台灣業界人士分析，台積電的管理高層果斷決定訪問艾司摩爾，是為了確保台積電在全球半導體製程的主導地位，而隨著曝光設備在7奈米以下先進製程的重要性增加，台積電似乎也已加入這場「搶奪先進設備」的競賽。