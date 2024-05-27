報導引述消息人士透露，若上市公司改變資金用途需要解釋原因，未使用的資金要說明使用計畫，存疑的資金使用情況要說明具體原因及整改。而且除了新股，監管範圍還包括配售股份和可換股債券等各類集資。

陸媒引用證監局統計顯示，今年來已有中信建投、招商證券、華泰證券和國信證券，都因為持續督導的上市公司集資後違規使用或訊息披露不當而被罰，其中，中信建設被罰兩次。