S-400連6發導彈落空還遭攻毀，俄羅斯好尷尬

最近烏克蘭使用美國提供的ATACMS陸軍戰術導彈攻擊1套俄羅斯的S-400防空系統，S-400發射了6枚防空導彈攔截卻全數失效，S-400也被當場擊毀，相關的畫面在大陸引起熱烈議論。由於中國幾年前以高價購入多套S-400，媒體指出，「連戰術導彈都攔不住，以後怎麼抵禦F-22、F-35的超音速隱身突襲？」其表現讓媒體發出質疑：「中國被坑了嗎？」

據《騰訊網》報導，最近烏軍用ATACMS陸軍戰術導彈打爆俄軍S-400，俄方還聲稱烏軍導彈全數被S-400攔截。烏軍隨即發布用無人機現場拍攝的影片，畫面顯示烏軍導彈發射後被偵測到，俄軍S-400緊急連續升空6發攔截導彈，但6發導彈卻全數打空。最後，2枚ATACMS直接擊穿 S-400，完全摧毀了這套被吹噓了多年的神奇武器。

報導說，S-400是俄軍吹上天的重磅級防空系統，也是俄軍現役部署最多，最先進的防空系統。雖然號稱更先進的S-500被吹捧得更厲害，但數量有限，還沒有批量部署。在目前俄烏實戰的戰場上，S-400就是俄軍最強大的遠端防空系統。

但是，S-400表現被烏軍再次打臉，實在令俄媒非常尷尬。根據俄軍發佈的性能指標，S-400的最大攔截距離達到400公里，不僅配備俄軍，也出口到中國、印度和土耳其3個區域性大國。其中2014年中國斥資30億美元購入6套，印度60億美元購入5套，土耳其25億美元購入4套，現在想起來，都有買到假貨的感覺。

陸媒表示，真正吃虧的肯定是印度，價格最高、耗資最大，被坑得最深。印度還特意把最先進的S-400部署到中巴邊境，號稱要攔截殲-20，現在看來直接用地對地導彈就能摧毀，根本就不需動用戰鬥機。土耳其也很慘，買了S-400後還被美國取銷了F-35的合作生產計劃，現在S-400連6發防空導彈都落空，表現簡直拉胯到看不下去。

其實美國陸軍戰術導彈不是特別先進的武器，它最大速度僅3馬赫，也不具備隱形功能。既不是高超音速導彈，也不是隱身巡航導彈，類似於俄軍的伊斯坎德爾戰術導彈。只用2發就擊穿S-400，陸媒感嘆稱：「不是美國技術太強，而是S-400被吹的太厲害了，被打出原型了。」而且S-400還號稱能偵測到F-22隱形戰機，卻「連ATACMS陸軍戰術導彈都攔截不了，怎麼抵禦F-22、F-35的超音速隱形突襲？」

陸媒認為，以後中國的S-400恐難堪重任，可能得退居二線，作為一種防空補充力量，無法承擔一線的防空重任。這不是某一款武器的落後，而是整個俄式軍工的神話都在全面破裂。